Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Респект!» Джокович поздравил Овечкина с рекордом, опубликовав архивное фото с ним

«Респект!» Джокович поздравил Овечкина с рекордом, опубликовав архивное фото с ним
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» российского хоккеиста Александра Овечкина с установлением нового, исторического рекорда по голам в НХЛ.

Джокович опубликовал архивное фото 2016 года, на котором он запечатлён вместе с Овечкиным, а также с легендарным пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом. Кроме того, в кадр попал испанский актёр Ким Гутьеррес.

«Поздравляю тебя, Ови, с тем, что ты сотворил историю! Какое достижение! Респект!» — написал Джокович в социальных сетях.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).

Материалы по теме
Рекорд Овечкина в цифрах. Вся главная статистика Великой погони за Гретцки
Рекорд Овечкина в цифрах. Вся главная статистика Великой погони за Гретцки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android