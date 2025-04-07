Гаэль Монфис установил уникальное достижение для «Мастерса» в Монте-Карло

44-я ракетка мира француз Гаэль Монфис стал самым возрастным теннисистом Открытой эры (с 1968 года), которому удалось выиграть матч основной сетки грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), несмотря на проигранный первый сет, сообщает Opta Ace.

Напомним, в сентябре 2025 года Монфису исполнится 39 лет.

Выдающееся достижение Монфис пришлось на матч первого круга «Мастерса» в Монте-Карло. Гаэль одержал победу над венгром Фабианом Марожаном (81-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 6:1.

Далее Монфис сыграет с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, девятой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.