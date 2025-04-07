Гаэль Монфис установил уникальное достижение для «Мастерса» в Монте-Карло
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44-я ракетка мира француз Гаэль Монфис стал самым возрастным теннисистом Открытой эры (с 1968 года), которому удалось выиграть матч основной сетки грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), несмотря на проигранный первый сет, сообщает Opta Ace.
Напомним, в сентябре 2025 года Монфису исполнится 39 лет.
Выдающееся достижение Монфис пришлось на матч первого круга «Мастерса» в Монте-Карло. Гаэль одержал победу над венгром Фабианом Марожаном (81-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 6:1.
Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 13:55 МСК
44
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|1
81
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Далее Монфис сыграет с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, девятой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.
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