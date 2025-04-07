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«Тяжело будет обоим». Хачанов высказался о матче с Медведевым на старте Монте-Карло

«Тяжело будет обоим». Хачанов высказался о матче с Медведевым на старте Монте-Карло
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча с Даниилом Медведевым в первом круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 17:55 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
6
5
         
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

«Каждый матч по-разному складывается. Когда мы выступаем на харде — определённого рода игра, тактика. Сейчас первый турнир на грунте, сразу же первый матч для нас обоих такой тяжёлый психологически, потому что мы очень хорошо знаем друг друга. Во-вторых, в плане уровня: сразу же встречаемся друг с другом — тяжёлый матч для обоих.

На дальних стадиях, если ты уже прошёл и выиграл несколько матчей, ты понимаешь, насколько ты улучшаешься и какой твой уровень. А сейчас ты просто стараешься сконцентрироваться, сфокусироваться на том, что успел потренировать за эту неделю. Быстрый переход с харда на грунт. И, конечно же, зная, что нужно сделать против Дани, неважно, на харде, на грунте — показать хороший уровень игры», — сказал Хачанов в эфире «Больше!».

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