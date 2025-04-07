«Тяжело будет обоим». Хачанов высказался о матче с Медведевым на старте Монте-Карло

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча с Даниилом Медведевым в первом круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

«Каждый матч по-разному складывается. Когда мы выступаем на харде — определённого рода игра, тактика. Сейчас первый турнир на грунте, сразу же первый матч для нас обоих такой тяжёлый психологически, потому что мы очень хорошо знаем друг друга. Во-вторых, в плане уровня: сразу же встречаемся друг с другом — тяжёлый матч для обоих.

На дальних стадиях, если ты уже прошёл и выиграл несколько матчей, ты понимаешь, насколько ты улучшаешься и какой твой уровень. А сейчас ты просто стараешься сконцентрироваться, сфокусироваться на том, что успел потренировать за эту неделю. Быстрый переход с харда на грунт. И, конечно же, зная, что нужно сделать против Дани, неважно, на харде, на грунте — показать хороший уровень игры», — сказал Хачанов в эфире «Больше!».