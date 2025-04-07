Медведев заявил, что в 2025 году практически не чувствует разницы между грунтом и хардом

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих ощущениях от кортов в туре на фоне старта грунтового сезона. Большую часть карьеры Медведев не скрывал, что грунт ему не подходит, в частности, из-за того, что это покрытие медленнее его излюбленного харда.

«В этом году всё довольно забавно. Я приехал на грунт после Индиан-Уэллса и Майами, эти хардовые корты казались мне довольно медленными, хоть и Майами был побыстрее. И вот я перешёл на грунт и, клянусь богом, не вижу никакой разницы, кроме скольжения и более высокого отскока, иногда чуть более плохого отскока. И скольжение точно отличается в плане движения, скорости.

Скажем так, я бы отметил, что сейчас грунтовые корты почти быстрее, чем хард-корты. Ладно, грунтовые корты точно ненамного медленнее», — сказал Медведев в эфире Tennis TV.