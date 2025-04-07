Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев выиграл 1-й сет матча с Кареном Хачановым на старте турнира в Монте-Карло

Даниил Медведев выиграл 1-й сет матча с Кареном Хачановым на старте турнира в Монте-Карло
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый сет матча чемпиона US Open — 2021, 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева с серебряным призёром Олимпиады-2020, 25-й ракеткой мира соотечественником Кареном Хачановым в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Стартовую партию со счётом 7:5 выиграл Медведев.

Первый сет матча россиян продлился 1 час 1 минуту. В его рамках Медведев реализовал три брейк-пойнта из шести, а Хачанов — два из трёх заработанных. Нельзя не отметить, что по ходу партии Карен проигрывал Даниилу со счётом 1:5.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карен Хачанов в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 17:55 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 		2
5 		1
         
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Победитель данного матча во втором круге турнира в Монте-Карло сразится с 39-й ракеткой мира из Франции Александром Мюллером.

Материалы по теме
Медведев взял сет у Хачанова в первом круге Монте-Карло! Кто же победит в дерби? LIVE!
Live
Медведев взял сет у Хачанова в первом круге Монте-Карло! Кто же победит в дерби? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android