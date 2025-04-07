Даниил Медведев выиграл 1-й сет матча с Кареном Хачановым на старте турнира в Монте-Карло

Завершился первый сет матча чемпиона US Open — 2021, 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева с серебряным призёром Олимпиады-2020, 25-й ракеткой мира соотечественником Кареном Хачановым в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Стартовую партию со счётом 7:5 выиграл Медведев.
Первый сет матча россиян продлился 1 час 1 минуту. В его рамках Медведев реализовал три брейк-пойнта из шести, а Хачанов — два из трёх заработанных. Нельзя не отметить, что по ходу партии Карен проигрывал Даниилу со счётом 1:5.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карен Хачанов в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.
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Победитель данного матча во втором круге турнира в Монте-Карло сразится с 39-й ракеткой мира из Франции Александром Мюллером.
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