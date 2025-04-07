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Пегула: 6 апреля — день, когда я выиграла в Чарльстоне, а Овечкин побил рекорд Гретцки

Пегула: 6 апреля — день, когда я выиграла в Чарльстоне, а Овечкин побил рекорд Гретцки
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Финалистка US Open — 2024, третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула иронично высказалась о значимости своего титула в Чарльстоне (США) на фоне того, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский хоккеист Александр Овечкин в этот же день установил новый, исторический рекорд по количеству голов в НХЛ.

«В этот день [6 апреля] в историю вошли два знаменательных события. Я выиграла турнир в Чарльстоне, а Овечкин побил рекорд Гретцки», — написала Пегула в социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».

В финале грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Пегула (1) со счётом 6:3, 7:5 обыграла соотечественницу Софью Кенин.

Чарльстон. Финал
06 апреля 2025, воскресенье. 21:40 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Софья Кенин
44
США
Софья Кенин
С. Кенин

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).

Нельзя не отметить, что Пегуле действительно близка Национальная хоккейная лига, ведь её отец, крупный бизнесмен Терри Пегула, владеет клубом НХЛ «Баффало Сэйбрз».

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