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Маттео Берреттини вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сразится со Зверевым

Маттео Берреттини вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сразится со Зверевым
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34-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини успешно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче первого круга Берреттини со счётом 6:4, 6:4 обыграл 70-ю ракетку мира из Аргентины Мариано Навоне (Q).

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 15:55 МСК
Мариано Навоне
70
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Маттео Берреттини
34
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Встреча Берреттини с Навоне продлилась 1 час 48 минут. В её рамках Маттео два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Мариано ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем матче Монте-Карло Берреттини сразится с олимпийским чемпионом 2020 года, второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым (1).

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