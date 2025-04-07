Маттео Берреттини вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сразится со Зверевым

34-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини успешно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче первого круга Берреттини со счётом 6:4, 6:4 обыграл 70-ю ракетку мира из Аргентины Мариано Навоне (Q).

Встреча Берреттини с Навоне продлилась 1 час 48 минут. В её рамках Маттео два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Мариано ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем матче Монте-Карло Берреттини сразится с олимпийским чемпионом 2020 года, второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым (1).