«Один матч и три Даниила». Моргадо пошутил о преображении Медведева в поединке с Хачановым

Известный португальский журналист Жозе Моргадо обратил внимание на преображение чемпиона US Open — 2021, 11-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева по ходу его матча в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Медведев действительно снял несколько слоёв одежды по ходу матча: на корт россиянин вышел в водолазке и лосинах, а ко второму сету уже избавился от них.

Фото: скриншот из трансляции

«Один матч и три Даниила», — подписал скриншот Моргадо.

В матче первого круга «Мастерса» в Монте-Карло Медведев встречается с серебряным призёром Олимпиады-2020, 25-й ракеткой мира соотечественником Кареном Хачановым.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карен Хачанов в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.