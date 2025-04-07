«Один матч и три Даниила». Моргадо пошутил о преображении Медведева в поединке с Хачановым

Известный португальский журналист Жозе Моргадо обратил внимание на преображение чемпиона US Open — 2021, 11-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева по ходу его матча в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Медведев действительно снял несколько слоёв одежды по ходу матча: на корт россиянин вышел в водолазке и лосинах, а ко второму сету уже избавился от них.
Фото: скриншот из трансляции
«Один матч и три Даниила», — подписал скриншот Моргадо.
В матче первого круга «Мастерса» в Монте-Карло Медведев встречается с серебряным призёром Олимпиады-2020, 25-й ракеткой мира соотечественником Кареном Хачановым.
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карен Хачанов в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.
- 7 апреля 2025
-
20:47
-
20:42
-
20:24
-
19:52
-
19:49
-
19:33
-
19:11
-
18:56
-
18:39
-
18:17
-
18:03
-
17:50
-
17:18
-
16:23
-
16:02
-
15:40
-
15:05
-
14:42
-
14:35
-
14:02
-
14:02
-
13:39
-
13:15
-
13:11
-
12:51
-
12:36
-
12:22
-
12:08
-
11:22
-
11:01
-
10:39
-
10:30
-
10:18
-
10:00
-
09:40