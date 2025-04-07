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«Один матч и три Даниила». Моргадо пошутил о преображении Медведева в поединке с Хачановым

«Один матч и три Даниила». Моргадо пошутил о преображении Медведева в поединке с Хачановым
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Известный португальский журналист Жозе Моргадо обратил внимание на преображение чемпиона US Open — 2021, 11-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева по ходу его матча в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Медведев действительно снял несколько слоёв одежды по ходу матча: на корт россиянин вышел в водолазке и лосинах, а ко второму сету уже избавился от них.

Фото: скриншот из трансляции

«Один матч и три Даниила», — подписал скриншот Моргадо.

В матче первого круга «Мастерса» в Монте-Карло Медведев встречается с серебряным призёром Олимпиады-2020, 25-й ракеткой мира соотечественником Кареном Хачановым.

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 17:55 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 4
         
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карен Хачанов в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

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