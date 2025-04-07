Рублёв: в глубине души я всегда хотел работать с Сафиным, но знал, что ему это неинтересно

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв откровенно рассказал о решении пригласить в команду двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира Марата Сафина.

«В глубине души всегда хотел работать с ним, но осознавал, что ему это неинтересно. И я никогда не хотел давить на него, потому что Марат мне очень дорог. Позже я узнал, что он вроде как готов работать в теннисе или что-то в этом роде, что он не против.

И тогда я сказал себе: «Ладно, даже если он не выберет меня, по крайней мере, я могу попробовать, ничего не потеряю, если спрошу». Потом мой агент спросил у него, они поговорили, и мало-помалу мы проработали пару дней вместе.

[Решение пригласить его в команду] было продиктовано моими чувствами. Здесь не было ни логики, ни объяснения.

Я знаю его с детства, и он был моим источником вдохновения. К тому же, он тоже знает меня много лет. Когда я стал лучше играть в теннис, мы начали больше узнавать друг друга. Я узнал, что он очень хороший парень, и в течение жизни он боролся со своими трудностями, но смог преодолеть их. Вот и всё», — приводит слова Рублёва Tennis.com.