Карен Хачанов сравнял счёт матча с Даниилом Медведевым в 1-м круге турнира в Монте-Карло

Завершился второй сет матча чемпиона US Open — 2021, 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева с серебряным призёром Олимпиады-2020, 25-й ракеткой мира соотечественником Кареном Хачановым в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Вторую партию со счётом 6:4 выиграл Хачанов, тем самым сравняв счёт поединка. Первый сет остался за Медведевым со счётом 7:5.

Второй сет продлился 53 минуты. В её рамках Хачанов реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных, Медведев — два из пяти. Во второй партии Медведев вёл в счёте 4:1, после чего Карен взял медицинский тайм-аут, но успешно смог вернуться в игру.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карен Хачанов в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Победитель данного матча во втором круге турнира в Монте-Карло сразится с 39-й ракеткой мира из Франции Александром Мюллером.