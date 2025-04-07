Бен Шелтон потерпел поражение в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло

14-я ракетка мира 22-летний американский теннисист Бен Шелтон потерпел поражение на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче первого круга Шелтон (11) со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 1:6 проиграл 42-й ракетке мира испанцу Алехандро Давидович-Фокиной.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 1 минуту. В её рамках Шелтон пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника два эйса, ни одной двойной ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Следующим соперником испанца в Монте-Карло станет победитель матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Корентен Муте (Франция, Q).