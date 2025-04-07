Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Физиотерапевт сказал Хачанову во время матча с Медведевым, что ему может стать хуже

Физиотерапевт сказал Хачанову во время матча с Медведевым, что ему может стать хуже
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020, 25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов брал медицинский тайм-аут по ходу матча с чемпионом US Open — 2021, 11-й ракеткой мира соотечественником Даниилом Медведевым в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 17:55 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 4
         
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Исходя из трансляции, Хачанова беспокоила спина. «Если ты продолжишь играть, может стать хуже», — сказал Карену его физиотерапевт, сообщает edgeAI.

Фото: скриншот из трансляции

Отметим, что медицинский перерыв Хачанов взял, когда уступал со счётом 1:4 Медведеву во втором сете. После паузы Карен смог вернуться и забрать партию со счётом 6:4, тем самым сравняв счёт матча.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карен Хачанов в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Материалы по теме
Медведев выиграл трёхчасовую грунтовую битву у Хачанова в Монте-Карло
Live
Медведев выиграл трёхчасовую грунтовую битву у Хачанова в Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android