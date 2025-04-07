Физиотерапевт сказал Хачанову во время матча с Медведевым, что ему может стать хуже

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020, 25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов брал медицинский тайм-аут по ходу матча с чемпионом US Open — 2021, 11-й ракеткой мира соотечественником Даниилом Медведевым в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
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Исходя из трансляции, Хачанова беспокоила спина. «Если ты продолжишь играть, может стать хуже», — сказал Карену его физиотерапевт, сообщает edgeAI.
Фото: скриншот из трансляции
Отметим, что медицинский перерыв Хачанов взял, когда уступал со счётом 1:4 Медведеву во втором сете. После паузы Карен смог вернуться и забрать партию со счётом 6:4, тем самым сравняв счёт матча.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карен Хачанов в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.
- 7 апреля 2025
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