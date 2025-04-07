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Даниил Медведев пробился во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, одолев Карена Хачанова

Даниил Медведев пробился во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, одолев Карена Хачанова
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев с трудом пробился во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

На старте престижных соревнований Медведев (9) со счётом 7:5, 4:6, 6:4 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020, 25-ю ракетку мира соотечественника Карена Хачанова.

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 17:55 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 4
         
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Встреча Медведева с Хачановым продлилась 2 часа 51 минуту. В её рамках Даниил четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 9 брейк-пойнтов из 20 заработанных. На счету Карена один эйс, две двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Во втором круге турнира в Монте-Карло Медведев сразится с 39-й ракеткой мира из Франции Александром Мюллером.

Сетка «Мастерс» в Монте-Карло (2025)
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