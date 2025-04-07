Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Медведев хромал после матча с Хачановым в Монте-Карло. Ему понадобилась помощь врача

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев хромал после завершения матча с серебряным призёром Олимпиады-2020, 25-й ракеткой мира соотечественником Кареном Хачановым в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Дело в том, что их матч длился почти 3 часа (2 часа 51 минуту), к концу победного для него поединка Даниила начали беспокоить судороги. Пожать Хачанову руку у сетки Медведев шёл, уже хромая.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

После того как Медведев поприветствовал публику в честь победы, на корте появился физиотерапевт, который начал делать массаж россиянину. Даниил буквально кричал от дискомфорта.

Медведев. О боже! Аааа. Я могу попробовать встать или…

Физиотерапевт. Да, ты можешь попробовать, посмотрим, что произойдёт.

После манипуляций врача Медведев выглядел уже более счастливым и даже улыбался трибунам.