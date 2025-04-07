Даниил Медведев одержал 10-ю в карьере победу над игроком топ-25 на грунте

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал 10-ю в карьере победу на грунте над игроком топ-25 мирового рейтинга.

Это произошло на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). На старте престижных соревнований Медведев (9) со счётом 7:5, 4:6, 6:4 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020, 25-ю ракетку мира соотечественника Карена Хачанова.

Интересно, что именно в Монте-Карло Медведев одержал наибольшее количество побед (4) над теннисистами из топ-25 из всех грунтовых турниров, сообщает Opta Ace.

Во втором круге турнира в Монте-Карло Медведев сразится с 39-й ракеткой мира из Франции Александром Мюллером.