Даниил Медведев прокомментировал тяжёлую победу над Хачановым в Монте-Карло

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал успешный старт на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В первом круге Медведев (9) со счётом 7:5, 4:6, 6:4 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020, 25-ю ракетку мира соотечественника Карена Хачанова.

«Я хорошо готовился перед турниром — и на тренировках играл лучше, чем сегодня. Хотя и сегодня выступал неплохо. Это был первый матч на грунте, и для меня это не самое любимое покрытие. Поэтому у меня были недостаточно хорошие удары и решения в важные моменты.

Фото: скриншот из трансляции

Но я рад, что победил. Я смотрел сегодняшние матчи — и там везде было много брейков. Карен сегодня не подал, по-моему, ни одного эйса (подал один. — Прим. «Чемпионата»). Так что корт довольно медленный. В целом я доволен своим уровнем и жду дальнейших матчей», — сказал Медведев в интервью на корте.