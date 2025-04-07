Даниил Медведев прокомментировал тяжёлую победу над Хачановым в Монте-Карло

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал успешный старт на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
В первом круге Медведев (9) со счётом 7:5, 4:6, 6:4 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020, 25-ю ракетку мира соотечественника Карена Хачанова.
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
«Я хорошо готовился перед турниром — и на тренировках играл лучше, чем сегодня. Хотя и сегодня выступал неплохо. Это был первый матч на грунте, и для меня это не самое любимое покрытие. Поэтому у меня были недостаточно хорошие удары и решения в важные моменты.
Фото: скриншот из трансляции
Но я рад, что победил. Я смотрел сегодняшние матчи — и там везде было много брейков. Карен сегодня не подал, по-моему, ни одного эйса (подал один. — Прим. «Чемпионата»). Так что корт довольно медленный. В целом я доволен своим уровнем и жду дальнейших матчей», — сказал Медведев в интервью на корте.
- 7 апреля 2025
-
21:22
-
21:16
-
21:00
-
20:47
-
20:42
-
20:24
-
19:52
-
19:49
-
19:33
-
19:11
-
18:56
-
18:39
-
18:17
-
18:03
-
17:50
-
17:18
-
16:23
-
16:02
-
15:40
-
15:05
-
14:42
-
14:35
-
14:02
-
14:02
-
13:39
-
13:15
-
13:11
-
12:51
-
12:36
-
12:22
-
12:08
-
11:22
-
11:01
-
10:39
-
10:30