Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев прокомментировал тяжёлую победу над Хачановым в Монте-Карло

Даниил Медведев прокомментировал тяжёлую победу над Хачановым в Монте-Карло
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал успешный старт на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В первом круге Медведев (9) со счётом 7:5, 4:6, 6:4 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020, 25-ю ракетку мира соотечественника Карена Хачанова.

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 17:55 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 4
         
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Я хорошо готовился перед турниром — и на тренировках играл лучше, чем сегодня. Хотя и сегодня выступал неплохо. Это был первый матч на грунте, и для меня это не самое любимое покрытие. Поэтому у меня были недостаточно хорошие удары и решения в важные моменты.

Фото: скриншот из трансляции

Но я рад, что победил. Я смотрел сегодняшние матчи — и там везде было много брейков. Карен сегодня не подал, по-моему, ни одного эйса (подал один. — Прим. «Чемпионата»). Так что корт довольно медленный. В целом я доволен своим уровнем и жду дальнейших матчей», — сказал Медведев в интервью на корте.

Материалы по теме
Медведев за три часа дожал Хачанова в Монте-Карло. На двоих россияне сделали 17 брейков
Медведев за три часа дожал Хачанова в Монте-Карло. На двоих россияне сделали 17 брейков
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android