Медведев: Циципасу в Монте-Карло защищать 1000 очков, посмотрим, как у него это получится

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, испытывает ли давление от своей нынешней позиции в рейтинге.

— Влияет ли на тебя тот факт, что ты находишься за пределами топ-10?

— Обычно это не имеет большого значения, но здесь, в Монте-Карло, я посеян под девятым номером, так что приходится играть первый раунд. В то же время иногда бывает полезно сыграть дополнительный матч. А то случается, что твой соперник уже разыгрался, а ты только начинаешь.

Очевидно, если ты играешь хорошо, ты получаешь очки, улучшаешь свой рейтинг. Сейчас Стефаносу [Циципасу] нужно защищать 1 тыс. очков, посмотрим, как у него это получится.

Возможно, я снова вернусь в топ-10, мне просто нужно повышать свой уровень, — сказал Медведев пресс-службе «Мастерса» в Монте-Карло.

Напомним, Циципас является действующим чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло. До старта соревнований Стефанос занимает восьмое место в мировом рейтинге, в том числе в случае его неудачи Медведев может вернуться в топ-10.