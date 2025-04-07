Алекс Гилкс опубликовал новые совместные фото с Марией Шараповой

Алекс Гилкс, британский миллионер, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, опубликовал в социальных сетях новые фото с теннисисткой. Пара посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize, которая прошла 5 апреля в Санта-Монике (Лос-Анджелес, США).

Фото: из личного архива Алекса Гилкса

Фото: из личного архива Алекса Гилкса

У Алекса и Марии есть совместный ребёнок — сын Теодор, который родился 1 июля 2022 года.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.