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Карлос Алькарас украсил обложку испанского GQ

Карлос Алькарас украсил обложку испанского GQ
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас украсил обложку нового номера испанской версии глянцевого журнала GQ. Для фотосессии Алькараса одевал модный дом Louis Vuitton, амбассадором которого испанец является.

Фото: revistagq.com

Отметим, что 23 апреля известный стриминговый сервис Netflix выпустит документальный мини-сериал про Алькараса. По последним данным, он будет состоять из трёх эпизодов. Съёмки сериала проходили в 2024 году.

В данный момент Алькарас готовится к старту на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В матче второго круга Карлос (2) сразится с 22-й ракеткой мира из Аргентины Франсиско Серундоло.

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