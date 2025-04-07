Даниил Медведев рассказал, как относится к сотрудничеству Рублёва с Сафиным

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как оценивает тот факт, что олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира Андрей Рублёв пригласил в свою команду двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира Марата Сафина.

«Отличная комбинация. Думаю, это будет очень интересно и позитивно как с точки зрения пиара среди фанатов, чтобы они наслаждались этим, так и с точки зрения их работы», — приводит слова Медведева Tennis.com.

Рублёв и Сафин будут работать вместе как минимум до конца грунтового сезона — на турнирах в Монте-Карло, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос».