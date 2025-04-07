Гаэль Монфис рассказал, в чём Марат Сафин может улучшить Андрея Рублёва

44-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис высказался об изменениях в тренерском штабе своего соперника во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло – россиянина Андрея Рублёва.

– В команду Рублева вошёл Марат Сафин. Вы его хорошо знаете – играли с ним, ведёте 4:0 по личным встречам. Как думаете, чем Марат может помочь Андрею?

– Здесь важен опыт Марата. Он выигрывал турниры «Большого шлема» и другие крупные старты. Ментально он был чрезвычайно силён. Ему очень нравились напряжённые матчи, и он выигрывал многие из них. Так что у него большой опыт. Это то, что он может дать Рублёву. Я думаю, мы со временем узнаем, что будет. Пока ещё рановато об этом говорить. Думаю, Марат в этот раз впервые тренирует топового игрока, так что это как Энди (Маррей) с Новаком (Джокович). Сейчас сложно сказать. Нам нужно несколько дней, как минимум, — сказал Монфис на пресс-конференции.