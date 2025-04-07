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Гаэль Монфис рассказал, в чём Марат Сафин может улучшить Андрея Рублёва

Гаэль Монфис рассказал, в чём Марат Сафин может улучшить Андрея Рублёва
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44-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис высказался об изменениях в тренерском штабе своего соперника во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло – россиянина Андрея Рублёва.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 12:00 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Гаэль Монфис
44
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

– В команду Рублева вошёл Марат Сафин. Вы его хорошо знаете – играли с ним, ведёте 4:0 по личным встречам. Как думаете, чем Марат может помочь Андрею?

– Здесь важен опыт Марата. Он выигрывал турниры «Большого шлема» и другие крупные старты. Ментально он был чрезвычайно силён. Ему очень нравились напряжённые матчи, и он выигрывал многие из них. Так что у него большой опыт. Это то, что он может дать Рублёву. Я думаю, мы со временем узнаем, что будет. Пока ещё рановато об этом говорить. Думаю, Марат в этот раз впервые тренирует топового игрока, так что это как Энди (Маррей) с Новаком (Джокович). Сейчас сложно сказать. Нам нужно несколько дней, как минимум, — сказал Монфис на пресс-конференции.

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