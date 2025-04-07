Карен Хачанов рассказал, почему вызвал физиотерапевта по ходу матча с Медведевым

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020, 25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о проблемах со спиной во время напряжённого матча с соотечественником Даниилом Медведевым в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

— У тебя был диалог с физиотерапевтом. Он обещал, что перед матчем станет лучше?

— Нет. Мы проверяли, что у меня болит: спина, поясница с левой стороны. Он сказал: «Если будет болеть сильнее, смотри сам». Я вызвал, потому что начало сильнее беспокоить. Честно — не знал, что делать. Начал об этом думать, размышлял, стоит ли продолжать. Но я ни разу не снимался с матча, поэтому решил продолжить — будь что будет. В итоге ещё возились 1 час 40 минут, выиграл второй сет с 1:4. Нет такого, что я сделал это специально, чтобы сбить темп, если вдруг Даня об этом подумал. Действительно спина сильно болела, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.