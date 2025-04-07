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Карен Хачанов рассказал, почему вызвал физиотерапевта по ходу матча с Медведевым

Карен Хачанов рассказал, почему вызвал физиотерапевта по ходу матча с Медведевым
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020, 25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о проблемах со спиной во время напряжённого матча с соотечественником Даниилом Медведевым в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 17:55 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 4
         
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

— У тебя был диалог с физиотерапевтом. Он обещал, что перед матчем станет лучше?

— Нет. Мы проверяли, что у меня болит: спина, поясница с левой стороны. Он сказал: «Если будет болеть сильнее, смотри сам». Я вызвал, потому что начало сильнее беспокоить. Честно — не знал, что делать. Начал об этом думать, размышлял, стоит ли продолжать. Но я ни разу не снимался с матча, поэтому решил продолжить — будь что будет. В итоге ещё возились 1 час 40 минут, выиграл второй сет с 1:4. Нет такого, что я сделал это специально, чтобы сбить темп, если вдруг Даня об этом подумал. Действительно спина сильно болела, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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