Новак Джокович ответил, завершит ли карьеру, если выиграет 25-й турнир «Большого шлема»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём будущем в спорте.

— Ваш 100-й титул может совпасть с 25-м «Шлемом». Если это произойдёт, возможно ли, что вы завершите карьеру?

— Я так не думаю, но никогда не знаешь наверняка (улыбается). Я считаю, что у меня ещё достаточно бензина в двигателе. В Австралии и в Майами я доказал, что всё ещё могу играть на очень высоком уровне. Соревнования по-прежнему приносят мне удовольствие. Многие считают, что я должен уйти из тенниса на высокой ноте. Я могу это понять. Некоторые считают, что я и вовсе должен был остановиться после золотой медали на Олимпиаде. Посмотрим, что меня ждёт в будущем. Если вы скажете мне, что я выиграю свой 100-й титул на турнире «Большого шлема», я готов под этим подписаться. Но это большая гора, на которую нужно подняться. Нужно быть скромным в этом вопросе, — приводит слова Джоковича L’Équipe.