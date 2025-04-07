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Даниил Медведев сделал прогноз на победителей грунтовых «Мастерсов» в 2025 году

Даниил Медведев сделал прогноз на победителей грунтовых «Мастерсов» в 2025 году
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев предположил, кто может выиграть грунтовые «Мастерсы» в 2025 году (Монте-Карло, Мадрид, Рим), если не он.

«Я его ещё не видел на грунте, но я бы поставил, что Карлос может выиграть Мадрид, думаю, этот турнир хорошо подходит для его игры, там он может выступать хорошо.

Что касается Рима, конечно, интересно, как Янник [Синнер] вернётся, но давайте остановимся на Звереве.

Стефанос [Циципас] просто не может проиграть в Монте-Карло, я не знаю, почему. Он выиграл три розыгрыша из последних четырёх (2024, 2022, 2021), так что я просто выберу самый очевидный вариант», — сказал Медведев в интервью пресс-службе «Мастерса» в Монте-Карло.

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