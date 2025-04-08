Джокович ответил, как относится к тому, что Синнер сохраняет лидерство в мировом рейтинге

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович высказался о текущей ситуации в мировом рейтинге у мужчин.

– Удивлены ли вы, что Янник Синнер до сих пор остаётся первым номером мирового рейтинга, при этом сыграв лишь в одном турнире? Ожидали ли вы, что Карлос Алькарас или Алексадр Зверев не смогут хорошо выступить во время его дисквалификации?

– Когда ты выигрываешь турнир «Большого шлема», ты сразу набираешь 2 000 очков — это очень много. Зверев, наверняка, недоволен своими последними турнирами, как, полагаю, и Алькарас. Но в эти дни все играют в отличный теннис! Доминирование, к которому мы привыкли или которое ожидали увидеть, больше не гарантировано. Но сезон длинный, и я уверен, что три игрока, которых мы только что упомянули, будут бороться за первое место в рейтинге в конце года, — приводит слова Джоковича L’Équipe.