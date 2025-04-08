Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер официально заявлен на «Мастерс» в Риме

Янник Синнер официально заявлен на «Мастерс» в Риме
Комментарии

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер официально заявлен на грунтовый турнир серии «Мастерс» в Риме (Италия), который пройдёт с 7 по 18 мая.

Напомним, сейчас Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Она истечёт 4 мая, но к официальным тренировкам итальянец сможет приступить уже 13 апреля.

В заявочный лист «Мастерса» в Риме также автоматически попали все представители топ-78 мирового рейтинга. Бывшая 17-я ракетка мира (ныне 105-я) американец Райлли Опелка заявился на соревнования по защищённому рейтингу.

Материалы по теме
«Я больше не смогу ему верить». Сенсационные признания тренера Синнера о допинг-скандале
«Я больше не смогу ему верить». Сенсационные признания тренера Синнера о допинг-скандале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android