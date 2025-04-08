Янник Синнер официально заявлен на «Мастерс» в Риме

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер официально заявлен на грунтовый турнир серии «Мастерс» в Риме (Италия), который пройдёт с 7 по 18 мая.

Напомним, сейчас Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Она истечёт 4 мая, но к официальным тренировкам итальянец сможет приступить уже 13 апреля.

В заявочный лист «Мастерса» в Риме также автоматически попали все представители топ-78 мирового рейтинга. Бывшая 17-я ракетка мира (ныне 105-я) американец Райлли Опелка заявился на соревнования по защищённому рейтингу.