Даниил Медведев высказался о бомбардирском рекорде Овечкина в НХЛ

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый, исторический рекорд по голам в НХЛ.

— Следил ли за рекордом Овечкина? Не так давно он назвал тебя лучшим спортсменом России.

— Меня? Когда? Скорее год назад, да? Потому что в прошлом году было пойдёт, но весьма средне, ха-ха. Я люблю хоккей, пусть и больше люблю футбол. Но я следил. Играют, конечно, ночью, но следил по утрам. Очень рад за Овечкина. Даже не представляю, что человек чувствует в такие моменты.

— Но ты выигрывал «Шлем», становился первым.

— Да, но это немножко другое. Саша же побил вечный рекорд, но в командном виде спорта. Это чувство, которое мы, теннисисты, не можем испытать. У нас-то всё просто: выиграл титул — молодец, проиграл — расстроен. А тут команда может хорошо выступить, может плохо, но личный рекорд — с тобой. Поэтому интересно, как он себя чувствует. А так — статистика сумасшедшая. К тому же есть шансы уйти в отрыв, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).