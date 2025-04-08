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«Мастерс» в Монте-Карло: результаты игрового дня 7 апреля

«Мастерс» в Монте-Карло: результаты игрового дня 7 апреля
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В Монте-Карло (Монако) 7 апреля прошёл второй игровой день грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми его результатами.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Первый круг. Результаты матчей 7 апреля:

  • Иржи Легечка (Чехия) — Себастьян Корда (США) — 6:3, 7:6 (9:7).
  • Алехандро Табило (Чили) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 1:6, 7:5, 7:5.
  • Маркос Гирон (США) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:3, 7:6 (7:5).
  • Даниэль Альтмайер (Германия, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) — 7:6 (7:5), 6:3.
  • Гаэль Монфис (Франция) — Фабиан Марожан (Венгрия, Q) — 4:6, 6:1, 6:1.
  • Даниил Медведев (Россия, 9) — Карен Хачанов (Россия) — 7:5, 4:6, 6:4.
  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Бен Шелтон (США, 11) — 6:7 (2:7), 6:2, 6:1.
Сетка «Мастерса» в Монте-Карло (2025)
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