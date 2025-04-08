«Мастерс» в Монте-Карло: результаты игрового дня 7 апреля

В Монте-Карло (Монако) 7 апреля прошёл второй игровой день грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми его результатами.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Первый круг. Результаты матчей 7 апреля: