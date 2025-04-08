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Шарапова посетила церемонию открытия звезды Билли Джин Кинг на Аллее славы в Голливуде

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова посетила церемонию открытия звезды легендарной американкой теннисистки Билли Джин Кинг на Аллее славы в Голливуде.

В общей сложности победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте) Билли Джин Кинг стала первой женщиной, удостоенной собственной звезды в категории «Спортивные развлечения». Эта категория была введена Торговой палатой Голливуда в 2021 году для награждения людей, внёсших значительный вклад в сферу развлечений посредством спорта.

Помимо Шараповой, поддержать на церемонии Билли Джин Кинг, в частности, пришли член Зала славы баскетбола Мэджик Джонсон и обладательница премии «Оскар» актриса Джейми Ли Кёртис.