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Джокович: обожаю Стэна Вавринку. Он феноменальный чемпион, которого недооценивают

Джокович: обожаю Стэна Вавринку. Он феноменальный чемпион, которого недооценивают
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович комплиментарно высказался о трёхкратном победителе мэйджоров, 40-летнем швейцарце Стэне Вавринке.

«Люди говорят о моём возрасте, но как насчёт его возраста? Ему 40, и он по-прежнему силён. Я обожаю Стэна, феноменального чемпиона, которого, возможно, недооценивают после всего, чего он добился. Он легенда нашего спорта и настоящий источник для вдохновения. Он столько времени проводит на кортах, тренируясь, это достойно восхищения. Он без колебаний возвращается на «Челленджеры» при необходимости. Если мы сыграем друг с другом, это будет отличная ветеранская пара! Возможно, мы войдём в историю как теннисисты, сыгравшие самый возрастной матч», — приводит слова Джоковича L’Équipe.

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