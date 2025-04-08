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Хачанов высказался о том, что Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Хачанов высказался о том, что Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ
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Российский теннисист Карен Хачанов высказался о том, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«С Овечкиным лично не знаком, но он — лучший. Я пересматривал видео, когда его спрашивали про рекорд ещё в начале карьеры. Он смеялся, весь такой молодой. А сейчас ему исполняется в этом году 40 — он бьёт этот рекорд. Это фантастический успех», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.

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