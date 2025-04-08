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«Иногда он читерит». Хачанов – о кнопочном телефоне Панарина

«Иногда он читерит». Хачанов – о кнопочном телефоне Панарина
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Российский теннисист Карен Хачанов рассказал об общении с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

«Я вообще фанат хоккея. Дружу с несколькими ребятами. Самый близкий, наверное, Тёма Панарин — общаемся, переписываемся, созваниваемся, дружим. Да, у него кнопочный телефон. Вот я и пытаюсь до него дозвониться. Тяжело очень, на Nokia звоню. Однако он иногда всё-таки читерит — говорит по планшету с родственниками и друзьями», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 75 играх, в которых забил 34 гола и сделал 48 результативных передач.

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