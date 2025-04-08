Карен Хачанов оценил свою нынешнюю позицию в карьере

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020, 25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о своей нынешней карьере.

— Как бы ты описал свою нынешнюю позицию в карьере? Есть полуфиналы «Шлемов», «Мастерс». Что дальше?

— Всегда максимальные цели — быть выше и быть лучшим, превосходить свои результаты, проходить дальше. Мотивация и амбиции есть, цели поставлены. Если начинать с турнира в Дохе, то речь идёт о результатах и ключевых моментах и где выиграл, и где проиграл. Если смотреть на саму игру, уровень там, где нужно. Но дальше вопрос в том, как изменить динамику. Иногда бывает, что хорошие матчи выиграл, а иногда бывает, что проиграл. То есть лучше, чтобы уровень был высоким, даже если проигрываешь. Тогда ты понимаешь, что от тебя требуется. Это лучше, чем проиграть 2:6, 2:6 и вообще в корт не попасть. Вроде бы всё есть. Важно не допускать ошибок в голове. В прошлом году у меня случился затуманенный период после травмы. Сейчас лучше.

Если смотреть только на результат, можно закопаться. Но важно то, как ты играешь. Я бы сказал, что сейчас я в средней точке своей карьеры — не в конце. Сейчас, единственное, встаёт вопрос физики. Меня никогда она не подводила, но есть моменты, когда сказывается работа в таких матчах, как сегодня. Тело не железное, поэтому больше вопрос в физике, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Хачанов готовится к старту сезона на грунте