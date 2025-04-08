Даниил Медведев: жизнь — штука непредсказуемая. Может, я ещё больше буду проигрывать

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём настрое на фоне падения в рейтинге (выпал из топ-10).

— Ты говоришь про мячи, но с этими мячами ты выигрывал пять титулов в 2023-м, в 2024-м был в финале Австралии и полуфинале Уимблдона. Сейчас многие эксперты уже тебя «хоронят». Ты говорил, что хочешь найти нового Даниила Медведева. Когда ты его найдёшь и на что он будет способен?

— Жизнь — штука непредсказуемая. Никогда не известно. Может, я ещё буду больше проигрывать, может, буду ещё больше выигрывать. Я верю в себя. Знаю, на что способен. Я считаю, что в этом сезоне я с каждым турниром играю лучше и лучше. Где-то не везло, где-то соперники хороши. Это просто момент нескольких очков. С тем же Грикспором матч в Дубае, который почти невозможно было проиграть. Когда я последний раз выпал из десятки, я закончил год третьим. Буду стараться. Здесь [в Монте-Карло] в матче сыграл хорошо, на тренировках играл ещё лучше. Посмотрим, чего смогу добиться, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.