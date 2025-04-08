«Мастерс» в Монте-Карло: расписание игрового дня 8 апреля

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В Монте-Карло (Монако) 8 апреля состоится третий игровой день грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием его самых заметных матчей.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Первый круг. Расписание матчей на 8 апреля (время – мск):

12:00. Николас Харри (Чили) – Григор Димитров (Болгария, 15);

12:00. Алексей Попырин (Австралия) – Уго Умбер (Франция);

13:30. Хольгер Руне (Дания, 10) – Нуну Боржеш (Португалия);

13:30. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Корентен Муте (Франция, Q);

15:00. Фрэнсис Тиафо (США, 14) — Миомир Кецманович (Сербия);

15:00. Александр Зверев (Германия, 1) – Маттео Берреттини (Италия);

15:30. Себастьян Баэс (Аргентина) – Томаш Махач (Чехия);

16:30. Джордан Томпсон (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция, 6, действующий чемпион);

17:00. Джек Дрейпер (Великобритания, 5) – Маркос Гирон (США).