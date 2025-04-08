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Даниил Медведев: я повзрослел, просто недостаточно по сравнению с некоторыми игроками

Даниил Медведев: я повзрослел, просто недостаточно по сравнению с некоторыми игроками
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, чувствует ли себя взрослым.

— Стал ли ты ощущать взросление и быстротечность времени?
— С кем не общался, все говорят, что даже в 40-50 лет ты чувствуешь себя так же. Да, что-то меняется физически, у кого-то там колено болит и так далее. Я где-то взрослею, где-то — нет. Где-то нужно бы повзрослеть, а я не взрослею, как в поведении на корте. Хотя если сравнивать с тем, что было в 18-19 лет, то это небо и земля. Я повзрослел, просто недостаточно взрослый по сравнению с некоторыми игроками. Да, время течёт быстро. Но я не воспринимаю это негативно в стиле: «О господи, жизнь проходит мимо». Быстро и быстро, ничего страшного, растём. Жизнь идёт, вон уже двое детей, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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