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Даниил Медведев: хард сейчас играется как грунт, поэтому и результаты такие

Даниил Медведев: хард сейчас играется как грунт, поэтому и результаты такие
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о парадоксальной разнице в своих последних результатах на харде и грунте.

— Последние шесть твоих первых матчей на хардовых «Мастерсах» — 2-4 не в твою пользу. На грунтовых — 6-0.
— Да ладно?

— Да. Как объясняешь?
— Я перешёл на грунт в этом году, не чувствуя большой разницы между хардом и грунтом. Если не брать скольжение и отскок, то всё то же самое. Скорость кортов и мячей чуть ли не та же, что на харде, а то на грунте где-то и выше. Хард сейчас играется как грунт, поэтому и результаты такие, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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