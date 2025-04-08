«Весна в Монако». Роджер Федерер опубликовал красивое фото с женой Миркой

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал красивые фото с отдыха в Монако. В частности, на одном из снимков он запечатлён со своей женой Миркой.

«Весна в Монако», — подписал фото Федерер.

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».