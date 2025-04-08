Джокович высказался о том, что в рекордный, 18-й раз выступит на «Мастерсе» в Монте-Карло

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что уже в 18-й, рекордный среди игроков Открытой эры раз выступит на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

«Правда? Ого, в каком-то смысле приятно играть здесь так много раз, так много лет. Мне всегда очень нравился Монте-Карло, место, где я прожил столько лет. Оба моих ребёнка родились в Монте-Карло, поэтому я хорошо знаю эти корты. Я знаю людей, которые здесь работают, клуб действительно преображается во время турнира. Так что он не очень узнаваем, но всё равно прекрасен, так много людей, особенно из Франции и Италии, приезжают сюда, они любят теннис. Так что прекрасно быть здесь снова», — сказал Джокович в интервью пресс-службе турнира.