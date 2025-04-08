Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович высказался о том, что в рекордный, 18-й раз выступит на «Мастерсе» в Монте-Карло

Джокович высказался о том, что в рекордный, 18-й раз выступит на «Мастерсе» в Монте-Карло
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что уже в 18-й, рекордный среди игроков Открытой эры раз выступит на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

«Правда? Ого, в каком-то смысле приятно играть здесь так много раз, так много лет. Мне всегда очень нравился Монте-Карло, место, где я прожил столько лет. Оба моих ребёнка родились в Монте-Карло, поэтому я хорошо знаю эти корты. Я знаю людей, которые здесь работают, клуб действительно преображается во время турнира. Так что он не очень узнаваем, но всё равно прекрасен, так много людей, особенно из Франции и Италии, приезжают сюда, они любят теннис. Так что прекрасно быть здесь снова», — сказал Джокович в интервью пресс-службе турнира.

Материалы по теме
Новак Джокович стал рекордсменом «Мастерса» в Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android