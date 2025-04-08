Джокович признался, что сейчас редко смотрит теннисные матчи в полном объёме

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович рассказал, в каком объёме сейчас смотрит теннис.

«Да, я смотрю, но сейчас в основном только хайлайты, если только это не какой-то действительно большой, интересный матч или если в нём не играет теннисист из Сербии. Тогда я могу посмотреть немного больше, чем просто хайлайты.

Знаете, я занят разными делами и семьёй, детьми, так что я не смотрю матчи полностью, но слежу за тем, что происходит на разных турнирах», — сказал Джокович в интервью пресс-службе «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), где готовится выступить в рекордный, 18-й раз.