«Лучше бы я не надевал штаны». Медведев объяснил свои переодевания в матче с Хачановым

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что в стартовом матче «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) снял несколько слоёв одежды по ходу игры.

В первом круге Медведев (9) со счётом 7:5, 4:6, 6:4 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020, 25-ю ракетку мира соотечественника Карена Хачанова.

— На самом деле прохладно было весь день: и на разминке было холодно, ветер дул холодный. В прошлом году в Мадриде было очень холодно, я травмировался, поэтому сейчас предпочитаю одеваться тепло: длинные штаны и рукава, и, если что, снимать во время матча.

Но когда я вышел, не знаю, может, центральный корт из-за того, что чуть более он защищён от ветра, мне сразу было довольно жарко. На самом деле лучше бы я не надевал штаны. Из-за них телу было намного жарче, из-за этого намного быстрее устаёшь. Но ничего, я уже понимал, что в первом сете в любом случае придётся играть с ними.

— Зато мама была бы довольна, что ты надел рейтузы и пошёл играть.— Ну мама тут ни при чём. Я раньше никогда не надевал. Но в Мадриде было прямо очень холодно, я тогда спокойно побежал за укороченным, но бам, что-то дёрнул. Поэтому решил, что, если холодно, лучше перестраховываться, — сказал Медведев в эфире BB Tennis.