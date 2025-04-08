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«Лучше бы я не надевал штаны». Медведев объяснил свои переодевания в матче с Хачановым

«Лучше бы я не надевал штаны». Медведев объяснил свои переодевания в матче с Хачановым
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что в стартовом матче «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) снял несколько слоёв одежды по ходу игры.

В первом круге Медведев (9) со счётом 7:5, 4:6, 6:4 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020, 25-ю ракетку мира соотечественника Карена Хачанова.

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 17:55 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 4
         
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

— На самом деле прохладно было весь день: и на разминке было холодно, ветер дул холодный. В прошлом году в Мадриде было очень холодно, я травмировался, поэтому сейчас предпочитаю одеваться тепло: длинные штаны и рукава, и, если что, снимать во время матча.

Но когда я вышел, не знаю, может, центральный корт из-за того, что чуть более он защищён от ветра, мне сразу было довольно жарко. На самом деле лучше бы я не надевал штаны. Из-за них телу было намного жарче, из-за этого намного быстрее устаёшь. Но ничего, я уже понимал, что в первом сете в любом случае придётся играть с ними.

— Зато мама была бы довольна, что ты надел рейтузы и пошёл играть.— Ну мама тут ни при чём. Я раньше никогда не надевал. Но в Мадриде было прямо очень холодно, я тогда спокойно побежал за укороченным, но бам, что-то дёрнул. Поэтому решил, что, если холодно, лучше перестраховываться, — сказал Медведев в эфире BB Tennis.

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