Медведев — о «Мастерсе» в Монте-Карло: приятно, что во время турнира могу побыть дома
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, помогает ли ему тот факт, что грунтовый турнир серии «Мастерс» проводится в Монте-Карло (Монако), где он проживает с семьёй.
В первом круге Монте-Карло Медведев (9) со счётом 7:5, 4:6, 6:4 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020, 25-ю ракетку мира соотечественника Карена Хачанова.
Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 17:55 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
25
Карен Хачанов
К. Хачанов
— Ты, можно сказать, здесь играешь на домашнем турнире. Это как-то помогает?
— Да, приятно, сплю дома. Всё близко, всё знакомо. С детьми [нахожусь] на турнирах редко. Прикольно. Помогает ли это? По-разному. Но всегда приятно, что во время турнира ты можешь побыть дома, — сказал Медведев в эфире BB Tennis.
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