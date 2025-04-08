Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — о «Мастерсе» в Монте-Карло: приятно, что во время турнира могу побыть дома

Медведев — о «Мастерсе» в Монте-Карло: приятно, что во время турнира могу побыть дома
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, помогает ли ему тот факт, что грунтовый турнир серии «Мастерс» проводится в Монте-Карло (Монако), где он проживает с семьёй.

В первом круге Монте-Карло Медведев (9) со счётом 7:5, 4:6, 6:4 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020, 25-ю ракетку мира соотечественника Карена Хачанова.

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 17:55 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 4
         
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

— Ты, можно сказать, здесь играешь на домашнем турнире. Это как-то помогает?
— Да, приятно, сплю дома. Всё близко, всё знакомо. С детьми [нахожусь] на турнирах редко. Прикольно. Помогает ли это? По-разному. Но всегда приятно, что во время турнира ты можешь побыть дома, — сказал Медведев в эфире BB Tennis.

Материалы по теме
«Даже не представляю, что чувствует сейчас Овечкин». Разговор с Хачановым и Медведевым
Эксклюзив
«Даже не представляю, что чувствует сейчас Овечкин». Разговор с Хачановым и Медведевым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android