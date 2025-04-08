Медведев — о «Мастерсе» в Монте-Карло: приятно, что во время турнира могу побыть дома

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, помогает ли ему тот факт, что грунтовый турнир серии «Мастерс» проводится в Монте-Карло (Монако), где он проживает с семьёй.

В первом круге Монте-Карло Медведев (9) со счётом 7:5, 4:6, 6:4 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020, 25-ю ракетку мира соотечественника Карена Хачанова.

— Ты, можно сказать, здесь играешь на домашнем турнире. Это как-то помогает?

— Да, приятно, сплю дома. Всё близко, всё знакомо. С детьми [нахожусь] на турнирах редко. Прикольно. Помогает ли это? По-разному. Но всегда приятно, что во время турнира ты можешь побыть дома, — сказал Медведев в эфире BB Tennis.