Даниил Медведев: я люблю быть на чиле, на расслабоне. А Монако для спокойной жизни рай

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём решении выбрать Монако в качестве места проживания.

— А если бы налогов не существовало во всём мире, ты бы всё равно выбрал Монако? Или это было бы другое место?

— Тяжело сказать, это точно был бы юг Франции, потому что я нашёл здесь свою команду, своих тренеров. Был бы это юг Франции или Монако? Монако, из-за налогов или нет, очень спокойная страна. Всё очень на лайте. Даже если ты хочешь потусить, это всё можно найти. Но если ты хочешь очень спокойной жизни, то это прямо рай. Я, скажем так, люблю быть на релаксе, на чиле, как там, на расслабоне. Поэтому я думаю, что тут дело не только в налогах. Так что получилось, что попал в юг Франции, и, конечно, по налогам Монако лучше, чем Франция (смеётся), — сказал Медведев в эфире BB Tennis.