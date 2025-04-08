«Пусть чуть постарше станет». Даниил Медведев объяснил, почему не показывает младшую дочку

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему они с женой Дарьей пока не показывают фотографии их второй дочери, которую назвали Викторией.
— Когда мы увидим в социальных сетях Вику?
— Так была же вроде бы фотка первая.
— Ну чтобы разглядеть как следует…
— Это я не знаю, посмотрим. Когда-то 100% увидите, чуть постарше будет когда, ходить начнёт, что-то такое.
— То есть дело всё-таки в возрасте? Очень маленькая, поэтому боитесь сглазить?
— Не, не. Просто она ещё очень маленькая, она ещё сильно поменяется. Чуть-чуть постарше станет, тут нет боязни сглаза. Ходить начнёт, будет посмешнее, тогда выложим, — сказал Медведев в эфире BB Tennis.