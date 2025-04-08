Монфис: свой контракт здесь я выполнил

44-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис поделился своими ощущениями после победы в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

«Я сделал то, что давно не мог, — хорошо двигался, уверенно бил с обеих сторон и хорошо подавал, и это мне помогло. Я даже не запаниковал после проигранного первого сета. Правда не ожидал, что сыграю так хорошо.

Свой контракт здесь я выполнил, выиграл матч. В этом сезоне я хотел выигрывать больше матчей. Теперь у меня один выигранный матч из одного (на турнире в Монте-Карло. — Прим. «Чемпионата»), так что, думаю, пора заканчивать», — приводит слова теннисиста The Tennis Gazette.

В матче первого круга француз был сильнее венгерского теннисиста Фабиана Марожана (81-й номер рейтинга), обыграв его со счётом 4:6, 6:1, 6:1. За возможность сыграть в третьем круге турнира в Монте-Карло Монфис поборется с девятой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.