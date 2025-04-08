Даниил Медведев заявил, что судороги помогли ему одержать победу в матче с Хачановым

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что в первом матче на грунте в 2025 году он пострадал от судорог, а его соперника Карена Хачанова беспокоила поясница.

«Это и есть грунт, первый матч. Я бы сказал, что те, кто прямо выросли на грунте, себя чувствуют всё же в своей тарелке. Они в первом матче уже всё знают. Вот Карен любит играть на грунте, но в первом матче всё равно всегда тяжело: и физически, и приспособиться к стрессу, скольжению.

Да, я устал в третьем сете, но мы играли три часа, это нормально. И за два розыгрыша до конца у меня просто ноги выключило, судорогой взяло. На самом деле мне это помогло, потому что я понимал, что катать больше нельзя, нужно стараться бить, и будь что будет. Один в линию попал, в следующем розыгрыше смог поддавить. Поэтому помогли судороги в этот раз», — сказал Медведев в эфире «Больше!»