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Новак Джокович дал совет, как вести себя с девушкой во время интернет-знакомства

Новак Джокович дал совет, как вести себя с девушкой во время интернет-знакомства
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович дал совет по соблазнению девушки.

— Хочу подкатить к девушке. Что мне ей написать?
– (Смеётся) Так, дай мне немного контекста.

— Листал ленту и увидел её фото в кафе.
– Ты написал ей в директ?

— Просто лайкнул одну из «сториз».
– Лайкнул «сториз»? А вы подписаны друг на друга?

— Пока нет.
– То есть ты думаешь, с чего начать, как подойти… Что хочешь сделать?

— Думал зайти немного по-детски: лайкнуть три фотки и посмотреть, как она отреагирует.
– Мне кажется, ты слишком многого ждёшь, друг. Прояви инициативу. Не жди. «Ты привлекла моё внимание», — сказал Джокович блогеру Overtime.

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