Актёр Рассел Кроу в свой 60-й день рождения сыграл в теннис на корте «Ролан Гаррос»

Актёр Рассел Кроу, наиболее известный по главным ролям в фильмах «Гладиатор», «Игры разума» и «Славные парни», провёл свой 60-й день рождения на кортах «Ролан Гаррос». Рассел, которому исполнилось 60 лет 7 апреля, давно известен своей любовью к теннису.

«Нет лучшего способа развлечься в свой день рождения, чем игра в теннис на «Ролан Гаррос»!» — подписала снимки Кроу пресс-служба турнира.

Фото: пресс-служба «Ролан Гаррос»

Фото: пресс-служба «Ролан Гаррос»

«День рождения на «Ролан Гаррос»! Напряжённый матч, но хорошая победа», — прокомментировал событие сам актёр.

«Ролан Гаррос» — 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня. У мужчин действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас, у женщин – полька Ига Швёнтек.