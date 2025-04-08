Медведев: болельщик кричал мне под руку на подаче. Я ему поцелуйчики отправил после матча

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил, кому посылал воздушные поцелуи после победы над соотечественником Кареном Хачановым в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Фото: скриншот из трансляции

«Я чувствовал, что играю так, как надо. Да, реально, были маленькие плохо принятые решения в важные моменты. Но я чувствовал, что делаю всё так, как надо, и я реально был ближе к победе во всех трёх сетах. Я просто чувствовал, что нужно просто стараться, дожимать. В принципе, никаких проблем не было. Только один болельщик кричал мне под руку на моей подаче (улыбается), ну я ему поцелуйчики отправил после матча (смеётся)», — сказал Медведев в эфире «Больше!»