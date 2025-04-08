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Медведев: болельщик кричал мне под руку на подаче. Я ему поцелуйчики отправил после матча

Медведев: болельщик кричал мне под руку на подаче. Я ему поцелуйчики отправил после матча
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил, кому посылал воздушные поцелуи после победы над соотечественником Кареном Хачановым в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 17:55 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 4
         
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Фото: скриншот из трансляции

«Я чувствовал, что играю так, как надо. Да, реально, были маленькие плохо принятые решения в важные моменты. Но я чувствовал, что делаю всё так, как надо, и я реально был ближе к победе во всех трёх сетах. Я просто чувствовал, что нужно просто стараться, дожимать. В принципе, никаких проблем не было. Только один болельщик кричал мне под руку на моей подаче (улыбается), ну я ему поцелуйчики отправил после матча (смеётся)», — сказал Медведев в эфире «Больше!»

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