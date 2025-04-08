«Я просто не сплю». Серена Уильямс рассказала о проблеме, связанной с её детьми

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс поделилась забавным размышлением, касающимся её материнства.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер. Первую дочь Серены зовут Олимпия.

«Семилетний и годовалый малыши каким-то образом прижимают меня к себе… У нас большая кровать, но я думаю, что пользуюсь ими в качестве обогревателя… У меня не хватает духу передвинуть их, поэтому я просто не сплю», — написала Серена в социальных сетях.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.