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«Я просто не сплю». Серена Уильямс рассказала о проблеме, связанной с её детьми

«Я просто не сплю». Серена Уильямс рассказала о проблеме, связанной с её детьми
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс поделилась забавным размышлением, касающимся её материнства.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер. Первую дочь Серены зовут Олимпия.

«Семилетний и годовалый малыши каким-то образом прижимают меня к себе… У нас большая кровать, но я думаю, что пользуюсь ими в качестве обогревателя… У меня не хватает духу передвинуть их, поэтому я просто не сплю», — написала Серена в социальных сетях.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

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